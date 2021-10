Torino, Brekalo: "Sensazione speciale giocare al Maradona, sappiamo tutti chi è. Pronti per far bene a Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Josip Brekalo, attaccante del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' una sensazione speciale per me e per ogni giocatore giocare in uno stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona, sappiamo tutti chi era. E' molto bello. E' sempre dura giocare dopo le gare delle Nazionali ma il nostro stile e la nostra filosofia di gioco sono molto chiare. Noi siamo preparati per far bene qui".