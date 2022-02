TicketOne, Bardelli: "Biglietti Napoli-Inter? Niente problemi tecnici, disagi causati da chi vuole acquistarli senza avere la Fidelity Card obbligatoria! Sold out già da ieri" [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non direi ci sia problema tecnico per biglietti Napoli-Inter. Quando c'è un'affluenza enorme su un sito web, seppur nella sua modernità, si crea una sorta di coda dove ci si mette praticamente in fila. Nel caso del Napoli, non c'è stato alcun problema tecnico, perchè gran parte della coda era di utenti che non avevano il diritto di acquistare in quanto quella vendita era riservata solo ai possessori di Fidelity Card Napoli. Quindi tanta gente, sprovvista di Fidelity, si è messa in coda ed al momento dell'acquisto gli è stato chiesto codice della carta che non possedevano creando un disagio. Siamo arrivati anche a 15mila richieste con molti che non avevano diritto. Abbiamo esaurito le disponibilità gestendo anche i punti vendita. Questo comporta un dimensionamento del carico tra sito web e punti vendita. Molte volte queste informazioni non si hanno e si vedono foto davanti ad un terminale con la coda definendo il sito in tilt che è una cosa non veritiera. Abbiamo venduto tutti i biglietti, c'è il sold out garantendo tutto in maniera ordinata. Oggi partirà vendita settore ospiti dove la vendita verrà aperta su punti vendita esclusi residenti in Lombardia"