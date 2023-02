TicketOne, Bardelli a CN24: "Vi racconto la verità sui problemi dei biglietti Eintracht-Napoli, sono sono stati due i disagi"

Amedeo Bardelli, Sport Business TicketOne, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“E’ andato tutto secondo le aspettative. Se arrivano 9mila richieste sul sito del Napoli che dovevano generare il codice, tra cui ci sono molte che si sono collegate senza diritto, è normale che si creano disagi, soprattutto se i biglietti erano molti meno delle richieste. In più si sono generati problemi per le richieste arrivate sul sito del Napoli e per i codici generati che permetteva di dare diritto ad acquistare biglietto su TicketOne. Non tutti sono riusciti ad acquistarli.

E’ possibile che alcuni abbonati possono aver ceduto il loro codice abbonato per far acquistare biglietti ad altri tifosi non abbonati, sarà il Napoli a prendere una decisione finale su questo. Il vero problema è che le domande sono chiaramente maggiori rispetto la disponibilità. È stata creata questa procedura del codice, che una volta generato tramite la SSC Napoli si potrà poi passare all’acquisto del biglietto, ma quel codice non ti permette al 100% di avere il biglietto perché lì poi entri in corsa con tutti gli altri tifosi. Spesso riesce chi ha una connessione più veloce ed è più pratico nella procedura finale, diventa un colpo di fortuna. Abbiamo gestito tutto al massimo al top e lo faremo sempre. Certe parole da parte dei politici non mi sono piaciute, il Consigliere Musto può confrontarsi con me se vuole e gli spiegherò tutto al meglio.

Napoli-Cremonese va verso il sold out, sono rimasti veramente pochissimi biglietti. Sarà il tutto esaurito per questa prossima partita del Napoli".