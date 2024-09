Thiago Motta risponde a CalcioNapoli24: "Falli sistematici su Kvara? I miei giocatori non fanno falli pericolosi, e non simulano mai!"

Ultimissime calcio Napoli - Juventus-Napoli, appuntamento sabato 21 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri tornano allo Stadium dopo la vittoria esterna contro il Cagliari e una intera settimana senza impegni internazionali, con i bianconeri che invece arrivano a questa dopo due pareggi a reti inviolate di fila in campionato e una vittoria per 3-1 in Champions League contro il PSV.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal Training Center di Castel Volturno nella giornata di giovedì, invece Thiago Motta è atteso in sala stampa oggi alle ore 13:00, con i bianconeri che si alleneranno in mattinata. Potrete seguire qui la diretta testuale della conferenza con i nostri inviati dall'Allianz Stadium. Ecco uno stralcio della conferenza di Thiago Motta:

Thiago Motta risponde alla domanda di CalcioNapoli24: "Parlo dei miei, I miei ragazzi non vanno per fare i falli pericolosi, i miei ragazzi non si buttano mai e stanno sempre in piedi. I falli pericolosi non vanno bene, siamo i primi che vogliamo lavorare affinché queste cose non accadano in campo. Poi per gli altri non posso parlare. In un contesto generale, ho sempre difeso il gioco. I falli pericolosi non vanno bene. Ricordate un po' di tempo fa: c'erano tante entrate pericolose dove si faceva più fatica a fischiare. Oggi c'è anche il VAR. Quello lo abbiamo risolto, le perdite di tempo le stiamo discutendo come migliorarle. E poi le simulazioni: siamo passato all'altro estremo. Falli che non possono esistere e poi il contatto, si rotola, fa cinema, e diventa una cosa troppo teatrale. Non fa bene il gioco. Tra tutti stiamo lavorando per rispettare il gioco e perché lo spettacolo sia visto bene da parte di tutti. Per il pubblico che vuole vedere calcio, ma anche le persone a casa, in tv. Vogliono vedere giocatori che vanno. Senza simulazioni, senza perdite di tempo".