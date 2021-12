Calcio Napoli - Nelle ultime ore si è parlato a più riprese dell'esonero di Thiago Motta allo Spezia, che sarebbe arrivato a prescindere dal risultato al Maradona contro il Napoli, e Luca Marchegiani, a Sky Sport, ha parlato di questa eventualità: "Non si può esonerare un allenatore dopo una vittoria a Napoli contro gli azzurri. Il tecnico non si valuta solo dai risultati ma da quanto riesce ad avere la squadra in mano ma sarebbe particolare".