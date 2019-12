The Sun, Irwin a CN24: "Ancelotti candidato alla panchina dell'Arsenal ma i Gunners hanno fretta! Torreira? Gli inglesi non lo venderanno"

Mark Irwin, giornalista di The Sun, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"Ancelotti all'Arsenal? E' uno dei candidati, gli inglesi in questo momento hanno fretta. I Gunners sono alla ricerca di un allenatore che possa cambiare subito le cose. Il 31 dicembre 2019 è il termine ultimo: è questo il tempo massimo che ha l'Arsenal. E' un disastro al momento, è inconcepibile per gli inglesi non qualificarsi in Champions League.

Allegri è certamente un candidato per la panchina.

Torreira? Bisognerà aspettare l'arrivo del nuovo allenatore. L'Arsenal non vuole vendere nessuno senza il consenso di un possibile nuovo allenatore".