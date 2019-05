The Guardian, Bernett a CN24: "Sarri-Chelsea, la richiesta di andar via può arrivare anche dal tecnico se confermata l'opzione Juve"

Neil Barnett, giornalista del The Guardian, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa succede a Sarri con il Chelsea? È il Chelsea, non è una società particolarmente stabile. Poi il calciomercato… La richiesta di partire potrebbe arrivare anche dallo stesso Sarri se confermate le voci su Juve e Roma. E poi non fa bene all’organico del Chelsea secondo molti, alcuni giocatori non rendono.

Sul mercato: la situazione è legata allo stop dato dalla FIFA, cosa che partirà dalla prossima estate.

Sarri-Juve? Non sarebbe il profilo tipico bianconero”.