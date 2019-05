Tgcom, Liguori: "Secondo me Sarri resta al Chelsea. La Juve ha incontrato Guardiola non lontano da casa mia"

Paolo Liguori, direttore di Tgcom, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ancelotti è un allenatore rock e non da valzer, lo era anche da giocatore. L'ho sempre seguito, ero un suo fan soprattutto per la sua personalità. Adesso comincerà a curare davvero il progetto Napoli, è uno dei migliori d'Europa perchè ha dato prova che se ha un buon materiale riesce sempre a dare buoni risultati. Il futuro di Sarri? Secondo me resta al Chelsea, non credo che vada alla Roma nè alla Juventus. Poco lontano da casa mia c'è stato un incontro tra Guardiola e Paratici, ma non so se si siano messi d'accordo. Lo spagnolo sarebbe un allenatore che la Juve vorrebbe prendere, si potrebbe davvero pensare di vincere una Champions. Non credo che la Juve prenda uno come Sarri".