Tevez: "Io allenatore? Mi ispiro a Conte: ho avuto tanti allenatori, ma è il migliore"

Ultime calcio - Carlos Tevez ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

"L'Italia è un paese che porto nel cuore. Se mi piacerebbe tornare? Mi piacerebbe tanto, magari da allenatore. La A è uno dei migliori campionati al mondo e penso di dover crescere per meritarmela".

Come sta andando l’esperienza in panchina e che allenatore è Tevez?

"Passionale, uno che ci mette l’anima tutti i giorni. Giochiamo un calcio dinamico: pressing alto e grande attenzione alla fase offensiva. Coi miei giocatori sono un martello, ho avuto grandi maestri…".

Per esempio?

"Mi ispiro a Conte per la passione e l’ossessione per la vittoria, da Bielsa ho preso l’attenzione ai dettagli e da Ferguson mi porto la grande calma nella gestione del gruppo. Ma di bravi ne ho avuti tanti, penso a Mancini e Allegri. Se ne devo dire uno però, scelgo Antonio".