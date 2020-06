Tamponi alla SSC Napoli, il responsabile: "Tutto procede bene come da protocollo, il club rappresenta un modello da questo punto di vista”

Ultime notizie Napoli - In diretta a ‘Marte Sport Live’, in onda su Radio Marte, è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli:

”Io credo che anche per lo sport dilettantistico si possa consentire il contatto senza ricorrere ai tamponi ma alla semplice misurazione della temperatura. Credo che l’attuale misura sia eccessivamente restrittiva per i giovani che stanno soffrendo il post virus. I tamponi ai calciatori azzurri sono fatti con cadenza settimanale, tutto procede bene come da protocollo. Devo dire che il Napoli rappresenta un modello da questo punto di vista”