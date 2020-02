Taglialatela: "Problema difensivo evidente, in area non si può lasciare l'attaccante libero. Ospina? L'ho visto reattivo, ma ho un appunto da fare..."

Ultime calcio Napoli - Pino Taglialatela ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte da CalcioNapoli24:

"Il Napoli, al di là dei risultati, a parte la Lazio e le due di campionato, anche contro il Lecce ha fatto una buona gara anche se ci sono tre episodi da analizzare in difesa e così la perdi. Il problema difensivo c'è, serve compatteza. Ospina fa mezzo miracolo sul primo gol ma Lapadula si trova lì e fa gol tranquillamente: in area di rigore l'attaccante libero non può esserci. Va difesa il portiere, si deve difendere la tua porta. Ospina? L'ho visto reattivo, ma l'unico appunto va fatto sulla barriera del terzo gol. Gattuso ha la preferenza su Ospina per l'utilizzo dei piedi, ma se vuoi il miracolo deve giocare Meret. Milik? E' rigore tutta la vita, anche se ha accentuato, ma l'arbitro doveva andare a vedere il Var".