Taglialatela: "Meret è cresciuto con i piedi ma Gattuso preferisce Ospina. Bocciatura? No, deve essere uno sprone che lo farà crescere ancora di più"

Ultime calcio Napoli - Pino Taglialatela osserva e studia i nuovi che avanzano. E' affascinato dalle qualita' del giovane Meret cosi' come dall’esperienza e dalla personalita' di Ospina. Queste le sue dichiarazioni a Il Mattino:

Ma cosa vuol dire giocarsi il posto ogni settimana?

«E' una sensazione che non ho provato in carriera, perche' ai miei tempi era diverso: c’era il primo portiere e il secondo portiere. Mentre oggi ci sono due titolari, anzi tre, perche' anche Karnezis e' sul livello di Meret e Ospina».

Gattuso ha fatto capire che in questo momento preferisce il colombiano.

«Penso si riferisca al fatto che Ospina in questo momento e' piu' avanti nella qualita? del gioco con i piedi, cosa peraltro quasi fisiologica vista la sua maggiore esperienza. Ma attenzione: nell’ultimo anno anche Meret e' migliorato tanto in questo fondamentale».