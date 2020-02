Taglialatela: "Gattuso, basta dualismo: punta sul fenomeno Meret! Nel '97 battemmo l'Inter in Coppa Italia, Iezzo mi stava facendo tornare..."

Ultime calcio Napoli - Pino Taglialatela, ex portiere della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara di stasera Inter-Napoli all'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Qual è la sua idea riguardo all'alternanza tra Meret e Ospina?

"Gattuso fa le scelte che ritiene più opportune ma io punterei su Meret senza alcun dualismo. Parliamo di un portiere prontissimo. Sono d'accordo con Zoff quando definisce sia Alex che Donnarumma fenomeni. Non ha la padronanza di Ospina riguardo all'esperienza, hanno caratteristiche diverse, ma non ricordo grandi errori di Meret con i piedi".

In Coppa Italia il Napoli affronta l'Inter in semifinale dopo aver battuto la Lazio ai quarti, lo stesso percorso del 1997 quando perdeste poi in finale contro il Vicenza?

"Ricordi bellissimi, l'1-1 dell'andata a San Siro lasciava tutto aperto, al ritorno al San Paolo c'era il pubblico delle grandi occasioni. Segnò Zanetti, pareggiammo con Beto e poi trionfammo ai rigori. Dopo anni anonimi, era un Napoli che spiccava per passione e attaccamento alla maglia, purtroppo tutto andò a rotoli con l'esonero di Simoni".

Ha mai avuto l'opportunità di tornare al Napoli?

"Soltanto Iezzo ci provò. L'idea non andò in porto. Nessun problema, faccio calcio ad Ischia, mi piace lavorare con i ragazzi".