Pino Taglialatela, storico portiere del Napoli, ha commentato su Twitter l'esultanza di Douglas Costa sotto la curva occupata dai tifosi del Napoli in occasione del gol del 4-3 che ha regalato la vittoria alla Juventus nella gara di sabato scorso:

"Douglas Costa dovrebbe essere squalificato per quello che ha fatto sotto il settore dei tifosi napoletani PS chi prende in giro tifosi avversari non è da considerare un uomo un calciatore o un professionista ma solo un piccolo, piccolo ometto!!!"