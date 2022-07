Joe Tacopina, patron della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ci siamo conosciuti anni fa a Londra e siamo in ritiro vicini, abbiamo parlato della nostra visione e delle nostre passioni. Napoli agli statunitensi? No no, abbiamo parlato di altri business, non di calcio - conclude Tacopina - e abbiamo giocato a calciobalilla. L’ho battuto 5-4, lo scriva”.