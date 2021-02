Tacconi choc: "Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle! Ho perso Maradona e Rossi, non so quanto mi resta da vivere"

Serie A - Juventus, l'ex calciatore Stefano Tacconi rivela a Pomeriggio 5 quanto gli è accaduto e di aver subito un'operazione importante, che per poco non rischiava di finire su una sedia a rotelle. Queste pare delle sue parole: "Quest'anno e durante gli anni appena trascorsi mi sono morti tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Non solo calciatori, ma anche amici di infanzia. Allora mi è venuto un po' il dubbio, volevo riprendere un po' la mia libertà. Non so quanto mi rimane da vivere. Abbiamo una certa età. Visto che ultimamente se ne stanno andando talmente tanti di amici che vorrei vivere. Spero di vivere una vita lunga. In Cina andrei solamente per lavorare. Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena e a due vertebre e ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle. Il medico che mi ha operato mi ha detto: "O ti operi oppure rimarrai paralizzato".