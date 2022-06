Alessio Tacchinardi, tecnico ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi di mercato e non solo.

Tra Sarri, Mourinho e Spalletti, chi rischia di più? "Spalletti. Più che altro che rischi di saltare la squadra, che era forte. Ballano troppi nomi importanti in uscita. La sensazione è che si stia rompendo qualcosa. Magari non è così ma per le aspettative e per il valore della rosa rischia lui".