Tacchinardi: "Milik forte ma la Juve deve decidere il futuro di Higuain. Demme? Ha cambiato il Napoli in positivo"

Alessio Tacchinardi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

"Milik è un giocatore forte, condizionato dagli infortuni ma vede la porta ed è mobile anche se fisico. Servirà capire cosa farà Higuain che è in calo. Demme? Quando lo vedo giocare, mi rendo conto che ha cambiato il Napoli. Pochi giocatori, a gennaio, sono in grado di farlo e Davids era uno di questi. Al Napoli serviva un giocatore così, umile e in grado di ascoltare le indicazioni del tecnico. Giocatore che parla poco ma ha tanta sostanza che farà innamorare i tifosi. Anche Insigne è diverso, mi sembra molto concreto".