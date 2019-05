Ultimissime calcio Napoli - Mario Darone, suocero di Lorenzo Insigne (capitano del Napoli), ha parlato ai microfoni di Energia Azzurra, in diretta su Canale 8:

Calciomercato Napoli, rivelazione del suocero di Insigne sul futuro

"Lorenzo rimane a Napoli e vuole anche prolungare anche il contratto. Credo che debba ritornare a giocare come faceva a Pescara, più libero mentalmente. Con la moglie hanno appena preso casa a Napoli, non c'è motivo per andare altrove".