Suarez: "Llorente una moviola, il Napoli non lo sfrutterebbe tanto. Fabian? E' il momento di mostrare la personalità e su Icardi..."

Calciomercato Napoli - Luis Suarez è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Llorente? Bisogna vedere come sta fisicamente. Come caratteristiche può tornare utile al Napoli, ma se fuori condizione non serve. Può sfruttare palle alte, mai veloce e oggi ha 35 anni. Penso possa essere più una moviola che altro. Può entrare negli ultimi 20 minuti, dando una mano in certi aspetti. Non mi sembra un giocatore da poter sfruttare tanto. Fabian Ruiz? In questo anno deve saltare l'ultimo gradino per confermarsi anche a livello di personalità. Icardi? Non si capisce niente, credevo andasse alla Juventus. Forse in casa bianconera si è complicata qualche situazione in uscita e per questo si sta prendendo tempo".