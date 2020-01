Suarez: "Brozovic buon giocatore. Napoli-Inter? Gli azzurri hanno la chance per riprendersi"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luis Suarez, ex Inter e Barcellona:

“Durante l'annata capitano dei vuoti, la cosa importante è che quando succedono, non siano troppo duraturi e che non facciano perdere troppi punti, altrimenti diventa pericoloso. Brozovic? Gioca nel mio ruolo, ma gioca diversamente. E' un buon giocatore, di qualità, ha buona visione di gioco. Herrera? Ci conoscevamo molto bene, si fidava e mi lasciava fare, sapeva che prendevo le giuste decisioni. Picchi aveva una grande personalità, quindi ci mettevamo d'accordo. Napoli-Inter? Adesso il Napoli ha l'occasione di riprendersi, l'Inter deve stare attenta a questa situazione".