Stringara: "A Napoli pesa il giudizio negativo su Gattuso. Insigne? E' uno dei più grandi talenti italiani"

Napoli - Paolo Stringara, ex allenatore di Insigne alla Cavese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Insigne è uno dei più grandi talenti degli ultimi tempi in Italia. E’ giusto che il talento venga premiato. Le persone hanno bisogno di numeri e giocate fatti da giocatori di talento. I giocatori talentuosi sono quelli che sognano di indossare la maglia 10. Sono quelli che hanno fantasia. A Napoli è un caso particolare e mi sembra anche dovuto. Napoli? Hanno pesato molto le assenze ma soprattutto il mettere sempre in discussione Gattuso. Sono contento che il Napoli si sia ripreso con queste ultime due vittorie con Milan e Roma. Il Napoli merita di andare in Champions. Mi diverte molto quando gioca. E' una delle poche insieme a Milan, Atalanta, a sprazzi la Lazio".