Stendardo: "Seguo Di Lorenzo dal Matera, sempre stato impressionante! Non mi priverei di Mertens, fa la differenza"

Ultime notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport nel corso al termine della partita tra Napoli e Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Di Lorenzo lo seguo dai tempi del Matera ed è sempre stato un calciatore impressionante. Può rientrare nelle rotazioni anche della Nazionale. La decisione dei calciatori di sospendere il ritiro è stata sbagliata, hanno degli obblighi contrattuali da rispettare. Qualsiasi motivo non può autorizzare ad abbandonare autonomamente un ritiro. La mia è una opinione perché non conosciamo bene i fatti, da un punto di vista giuridico non posso dire la mia perché bisognerebbe leggere i contratti e le difese. Tutto deve restare fuori stasera perché il Napoli deve essere contento di quanto fatto. Gattuso è soddisfatto soprattutto per la fase di non possesso. Non mi priverei di Mertens. Fa gol, si muove tantissimo, ti dà tante possibilità di inserimento, gioca a sinistra, a destra e centrale e può fare la differenza”.