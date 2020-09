A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"In cima ai pensieri del Napoli di Gattuso c'è Papastathopoulos che Gattuso lo conosce bene. Il Napoli lo vuole a zero euro. Senesi? Non ho conferme che il Napoli lo voglia. Il Napoli ha sondato il terreno con la Lazio per Acerbi. L'11 settembre ci sarà un'amichevole tra Napoli e Pescara al San Paolo di Napoli".