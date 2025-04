SSC Napoli, l'ex preparatore atletico a CN24: "Infortuni per i campi di Castel Volturno? Mi sembra una scusante, vi spiego"

“Il soleo è un muscolo preposto allo scatto, alla frenata ed è molto importante ma anche delicato. Gran parte del carico va a gravare proprio sul soleo. Tendinopatia Buongiorno? Bisognerebbe vedere i referti strumentali per capirne di più. Posso però dire che lo staff del Napoli è abbastanza competente per risolvere problemi di tendinopatia. Buongiorno ha avuto una serie di problemini da quando è arrivato a Napoli. Magari può essere stato un sovraccarico dovuto ad una prevenzione parte del ragazzo per preservare altri aspetti muscolari. Serve cautela perché si tratta di un adduttore che è un altro muscolo molto delicato e particolare.

Infortuni legati alle condizioni non eccelse del terreno di Castel Volturno? Quando ero al Napoli siamo stati premiati come migliore squadra d’Europa per pochi infortuni. Non so adesso in quali condizioni siano i campi di Castel Volturno dato che mano da anni. Mi sembra però un pochettino una scusante, potrebbe esserci una concausa con i campi ma non mi sembra che gli anni scorsi c’erano queste problematica a meno che non abbiano stravolto i campi.

Non mi sembra questa la prima causa, probabilmente la prima causa può essere un eccessivo carico di lavoro. Da quello che io so, i campi sono sempre allestiti allo stesso modo e curati nella medesima maniera di quando c’ero io. Quando sono andato a lavorare in Albania, ci allenavamo sul sintetico e ho dovuto cambiare lavoro per adattarla a quella superficie. Se mi alleno su un sintetico è una cosa, altra cosa è poi allenarsi su campi in erba naturale”.