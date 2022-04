SSC Napoli, l'avv. Grassani: "L'affare Osimhen? Un'operazione cristallina. Sgretolato il teorema della Procura"

Il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Al Corriere dello Sport parla il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani.

«Il teorema della Procura federale è uscito completamente sgretolato nelle proprie fondamenta. Il calciomercato è salvo non esistono criteri convenzionali per la valutazione dei calciatori e non si possono sanzionare dirigenti per aver “comprato o venduto male”. L'affare Osimhen? Un'operazione cristallina»