SSC Napoli, il match analyst: "Mertens? Partite d'altissimo livello! La squadra non si è snaturata nelle difficoltà"

Conferenza stampa di gruppo a Castel Volturno, perchè non c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti bensì tutto il suo staff.

Domanda a Beccaccioli su Mertens:

“Mertens? Penso che abbia fatto partite d’altissimo livello. Caratteristica tattica della squadra? Avere sempre il coraggio di fare la partita, non si è snaturata neanche nelle difficoltà, per esempio a Torino contro la Juventus in un momento molto complicato”