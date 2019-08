SSC Napoli esclusa dallo spot Sky, l'avv. Grimaldi: "Invito Federico Ferri a meglio precisare la situazione, altrimenti sarò costretto a richiedere gli atti alla Lega"

Notizie Napoli - Non si calmano le acque in casa Sky. L'emittente satellitare è nel mirino della critica dopo l'esclusione della SSC Napoli dallo spot presente sul web per la prossima stagione di Serie A. L'avvocato Erich Grimaldi aveva già sollevato la questione nella giornata di ieri. In serata, invece, è giunta la risposta del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, per provare a chiarire la posizione dell'emittente TV. Risposta che non è piaciuta alla tifoseria azzurra che ha visto il tutto come un tentativo di rimediare ad una brutta figura.

L'avvocato Erich Grimaldi è intervenuto nuovamente sulla questione: