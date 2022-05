Carlo Landoni di Sportmediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa gonfiando il petto. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League ed è riuscito ad ottenerlo. Sul campo Spalletti ha fatto un grande lavoro".