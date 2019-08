Ceccarini a CN24: "Il Napoli lavora forte per chiudere Lozano, James Rodriguez dopo ferragosto. Icardi l'occasione finale"

Calciomercato Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista di Sportediaset, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dopo Lukaku l'Inter prenderà anche Dzeko, con questi due acquisti potrebbe essere terminato il mercato in entrata. Non è da scartare l'ipotesi Dybala-Icardi, potrebbe decollare da un momento all'altro. Il Napoli resta su Icardi e lavora per Lozano, sta lavorando forte per trovare il punto di chiusura sulla trattativa e l'ingaggio che non è facile. Solo dopo la fine di ferragosto si potrà capire la situazione James Rodriguez, il Napoli può farlo solo in prestito. Lozano, James Rodriguez e Icardi restano i calciatori in rosa. Llorente può essere l'ipotesi, ma credo che stiano cercando un altro profilo".