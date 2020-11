Sportmediaset, Brandi: "Ricordo quando Maradona era invidioso di Gullit. Vi racconto il motivo"

Diego Armando Maradona - Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Stiamo parlando di Maradona, un personaggio unico e dobbiamo ritenerci fortunati di aver vissuto durante l'era Maradona. Non sono frasi di circostanza, tutti sappiamo che è così e ci porteremo dietro il suo nome nei ricordi che racconteremo ai nostri nipoti. Non mi sorprende tutto ciò che sta succedendo, ha concluso la sua vita da mito, è andato via giovane. Diego non era mai banale, fa parte di quella schiera di personaggi nel mpondo del calcio che dava sempre un titolo e per noi intervistarlo è stato garanzia di qualcosa di unico che potesse lanciare uno strillo e quindi portare a casa un lavoro ottimale per noi che facciamo questa professione. Io ho avuto la possibilità di vederlo a San Siro da ragazzino, di commentarne le sue imprese in campo da giornalista. Rivedendo tanto materiale che abbiamo recuperato su Diego mi rendo conto che già quando era giovane era stanco di essere Diego Armando Maradona. L'invidia nei confronti di Gullit perchè lui poteva fare ciò che voleva a Milano, invece Diego si poteva far vedere poco a Napoli perchè veniva sommerso dalla gente. Ricordo che raccontò di aver licenziato alcune persone che lo assistevano perchè aveva voglia di far tutto da solo. Maradona non è stato aiutato e poteva essere aiutato di più, ma forse non voleva essere aiutato. Anche nel Napoli di questi giorni rivedo qualcosa di Maradona, in qualche guizzo di Insigne e nei movimenti di Mertens e nella rabbia di Politano. Maradona sarà sempre in campo al San Paolo".