Sportmediaset, Benvenuti a CN24: "Si va verso le porte chiuse, calendario al vaglio in consiglio di Lega! Inter contraria"

Ultimissime calcio Napoli - Francesca Benvenuti, giornalista di SportMediaset, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Il tutto è condizionato da quello che sta per decidere il Governo. Il comitato scientifico sembra aver parlato chiaramente. Manifestazioni sportive vietate per trenta giorni. Si gioca probabilmente tutto a porte chiuse, calendarizzazione in fase di studio al CONI adesso. Le sei partite annullate verranno recuperate questo weekend e poi il tutto slitterà. Dopo rinvii, scivoloni e strategie sbagliate, si andrà verso l'obbligo di giocare a porte chiuse. L'Inter è scontenta della cosa, ha armato la polemica: è stata poco oculata la scelta di sabato di rinviare la gara onde evitare di dare un'immagine di uno Stadium vuoto dinanzi a 140 telecamere. Assemblea di Lega saltata? Già ieri i club avevano espresso il proprio parere, erano circa 19 vs 1 che era rappresentato dall'Inter. Tutti devono fare un passo indietro. Tra sabato e domenica si recupereranno la maggior parte delle gare, tutto ovviamente a porte chiuse".