Sportitalia, Parlato: "Spalletti finalemente con l'imbarazzo della scelta: Mertens al top quando partirà Osimhen e su Meret..."

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Questa sarà la prima settimana da organico al completo, tranne Ounas. Spalletti avrà l'imbarazzo della scelta, anche col ritorno di Mertens: non sta tornando una qualsiasi ma l'uomo dei record. Servirà capire come sarà utilizzato Mertens, se ci sarà spazio per lui e se sia stato fatto un lavoro specifico per averlo al top di condizione quando non ci sarà Osimhen impegnato nella coppa d'Africa. Col Torino è giusto far giocare Meret, forse nella gerarchia di Spalletti l'esperienza di Ospina ha qualcosa in più. Bisognerà capire a centrocampo Demme e Lobotka quanto spazio potranno avere, sempre in previsione coppa d'Africa. Il Napoli è a caccia del record di vittorie di Sarri. Ghoulam sta tornando, le indicazioni dal campo sono positive: non sarà quello che conosciamo ma dobbiamo capire quanto potrà dare".