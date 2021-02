Sportitalia, Parlato: "Mertens potrebbe essere recuperato per la gara col Granada: no ad Osimhen, ma recupera Gattuso avrà a disposizione un altro tassello"

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mertens potrebbe essere recuperato per la gara col Granada. Osimhen più no che si e poi Demme potrebbe farcela. Sarebbe un ritorno importante, ci sono tanti calciatori stanchi a centrocampo come Bakayoko. Lozano? Ci vorranno almeno un altro paio di settimane".