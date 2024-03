Sportitalia, Parlato a CN24: "Con la Juventus per la svolta, mi aspetto due cambi! Bianconeri appagati, ma vorranno vendicare il 5-1 dell'anno scorso"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Il Napoli ha avuto una grande reazione con il Sassuolo dopo lo svantaggio, Calzona ha dato quel qualcosa che mancava a livello mentale, ma anche delle certezze tattiche che si vedono. Normale che poi il ritorno di Osimhen sia fondamentale in termini di gol fatti, al pari di Kvaratskhelia che continuo a vedere meglio quando gioca con Mario Rui. Da questo punto di vista vanno fatte delle riflessioni.

Dal punto di vista atletico c’è un passo avanti, Sinatti non ha la bacchetta magica ma ha fatto delle tabelle ad personam per i calciatori del Napoli. Già con Pondrelli si erano visti dei miglioramenti”.

Su Napoli-Juventus: “Mi aspetto un approccio migliore rispetto a quello con il Sassuolo. Questa partita non ha bisogno di motivazioni extra, ci sarà il Maradona sold-out e quindi hai bisogno di un approccio importante. La Juventus potrebbe essere appagata perché lo scudetto è ormai dell’Inter, ma vorranno vendicare il 5-1 dell’anno scorso e verranno a Napoli per fare una partita importante. Vincere contro la Juventus potrebbe svoltarti definitivamente la stagione, dandoti quelle certezze per una rimonta Champions che sembrava impossibile. Calzona mi piace molto, la sua comunicazione è direttamente proporzionale ai concetti che insegna alla squadra. In poco tempo ha ripristinato concetti che erano stati smarriti”.

Gegenpressing di Calzona? Il paragone ci può stare. La comunicazione di Calzona mi piace molto, è sintetico e diretto. Non p facile trovare allenatori del genere pur essendo debuttante. Questa squadra era andata in confusione con Garcia e Mazzarri, se ADL avesse scelto prima Calzona forse staremmo parlando di una stagione diversa".

Sulla formazione anti-Juventus: "Sono d'accordo sul ritorno di Juan Jesus, è giusto che torni lui. Calzona ne ha parlato dopo il Sassuolo ed ha fatto bene, dicendo che è un ragazzo straordinario attaccato al Napoli ed alla città. Gli attacchi social purtroppo li ricevono tutti, ma Juan Jesus merita di giocare. Calzona vuole recuperare anche Zielinski e lo utilizzerà, penso che con la Juventus sia favorito lui al posto di Traorè. Da vedere poi se con Zielinski potrebbe tornare anche Raspadori dal 1'."