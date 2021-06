Sportitalia, Parlato a CN24: "Staff Spalletti? Ci sarà condivisione tra mister e società. Politano è incedibile"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Stanno circolando tanti nomi per lo staff di Spalletti, l'ultimo è quello di Calzona il quale ha fatto molto bene a Napoli con Sarri. Credo sia una scelta condivisa tra allenatore e società il fatto di guardare anche ad altre figure che già in precedenza erano in azzurro. C'è una condivisione a metà nel senso che alcuni saranno dei fedelissimi del mister ed altri saranno condivisi con la società, c'è un mercato dello staff e un altro tutto in divenire: per esempio Politano è un punto fermo del prossimo Napoli. Non ci sono mai stati dubbi anche davanti alle offerte di Lazio e Fiorentina. Non penso la presentazione di Spalletti si faccia al Training Center di Castel Volturno, a mio avviso si farà a Dimaro".