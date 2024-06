Ultime calcio - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Spciela Calciomercato:

"Osimhen non vuole andare in Arabia e al Napoli non arriveranno 130mln. Il Psg e le altre si spingeranno sugli 80mln, se dovesse arrivare questa offerta, cosa farà De Laurentiis. Teniamo Lukaku in pole come suo sostituto, ma anche le alternative come Gimenez e Dovbyk. Mario Rui può andare via dal Napoli, ha richieste in Portogallo".