Splendido gesto di Conte nei confronti dei tifosi del Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno sottolinea il gesto fatto da Antonio Conte nella giornata di ieri:

"Si attende l’ufficialità anche dello spagnolo Rafa Marin che sosterrà le visite mediche nella settimana del via al ritiro di Dimaro previsto l’11 luglio. Due giorni dopo ci sarà la prima conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha voluto ringraziare, con una stories sul proprio profilo Instagram, i tifosi che sono accorsi ieri in Piazza del Plebiscito e che non hanno potuto salutarlo se non da lontano. Forte è stata la delusione dei supporter azzurri che hanno atteso tanto tempo il tecnico all’esterno di Palazzo Reale".