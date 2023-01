Spezia, Lorieri: "Le assenze peseranno ma metteremo in difficoltà il Napoli"

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Fabrizio Lorieri, secondo del tecnico dello Spezia Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa:

"Non è un momento positivo sotto questo aspetto, sia per gli infortunati che non erano con noi oggi sia per quello che è successo durante la partita: in questo momento ne abbiamo più del dovuto e questo ha condizionato la partita. Napoli? Credo che fino ad ora lo Spezia abbia fatto le sue partite, mettendo in difficoltà gli avversari, soprattutto in casa. Credo sarà così anche contro il Napoli, pur sapendo che alcune assenze peseranno".