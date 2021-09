Lo Spartak Mosca è atterrato a Napoli: "Italy, here we come"[FOTO]

Europa League Napoli. Lo Spartak Mosca, che domani affronterà il Napoli nella seconda giornata del girone eliminatorio di Europa League, è appena atterrato all'aeroporto di Capodichino.

Il club russo ha pubblicato alcune foto tramite il profilo Twitter con la didascalia: "Italy, here we come!", che tradotto significa: "Italia, eccoci!".

Spartak Mosca a Napoli

Lo Spartak Mosca, inoltre, ci ha tenuto a ricordare il rapporto storico che lega in qualche modo il club russo alla città di Napoli. Infatti, il termine "Spartak" deriva da Spartaco, il mitico schiavo romani che capeggiò la rivolta degli schiavi contro l'antica aristocrazia romana. Ebbene, Spartaco - che era gladiatore ed ex soldato - viveva a Capua, a soli 20 kilometri da Napoli.

Guarda le foto in allegato