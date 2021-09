Spartak Mosca, l'ex consulente di mercato: "Annata orribile dei russi, mai così male nella loro storia. Il Napoli non avrà problemi"

Napoli - Marco Trabucchi, ex consulente di mercato dello Spartak Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Lo Spartak sta vivendo una dei periodi più critici della sua storia centenaria. La squadra è molto contestata così come l'allenatore, la classifica piange perchè sono a metà classifica. E' l'annus horribilis di questa squadra. Per il Napoli non credo possa essere un problema la partita contro di loro. In Russia siamo molto legati a Spalletti, si è fatto volere bene da tutti i tifosi delle squadre. Penso che gran parte dei risultati del Napoli sia merito suo poi ci sono calciatori impressionanti come Anguissa e Osimhen. Il Napoli deve solo preoccuparsi della Fiorentina e non dello Spartak".