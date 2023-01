Napoli - Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma parla della matematica scudetto:

Con 12 punti di vantaggio sulla seconda l'allenatore dice bravi ai giocatori per l'ultima partita vinta. Non posso sapere a quanto sarà la quota scudetto, è un conto che non so fare perché non ero bravo in matematica a scuola. So fare dei conti più semplici, che se si vince la prossima partita siamo a 53".