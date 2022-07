Spalletti sui nuovi acquisti: "Kvaratskhelia e Olivera sono stimolati e tranquilli, conosciamo il loro valore"

Napoli - Luciano Spalletti parla dei nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera in conferenza stampa. Queste le parole di Spalletti su Kvaratskhelia e Olivera:

"Kvaratskhelia e Olivera sono stimolatissimi, sono arrivati il giorno corretto per partire forti per questo ritiro e far vedere le loro qualità. Olivera lo abbiamo un po' frenato per non metterlo a rischio per l'infortunio che ha avuto, mentre Kvara è quello che pensiamo: i test e il risultato fisico dicono che ha bisogno di un po' di allenamento. Ma sappiamo qual è la sua qualità e valore, siamo abbastanza tranquilli perchè sono due giovani calciatori ma con qualità per essere nella nostra squadra. A sinistra è arrivato anche Zerbin, abbiamo delle soluzioni importanti: sia Olivera che Kvara sanno mettere palle importanti".