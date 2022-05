Spalletti su Pjanic: "E' fenomenale, mette la palla a 40 metri con i giri contati ma abbiamo Lobotka"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato di di calciomercato e di Pjanic:

"Pjanic? Il calciatore è fenomenale, sa giocare corto, lungo, mette la palla a 40 metri con i giri contati. Dentro una rosa serve chi batte punzioni e calci d'angolo. Se non hai chi li batte bene, inutile dannarsi per trovare la soluzione giusta. Lobotka è un calciatore di livello, uno che ci fa dormire sogni tranquilli. Sotto la gestione della palla nel ruolo, è impressionante. La squadra ne risente tutta ma lui ha le soluzioni per uscire dal pressing degli avversari".