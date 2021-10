Spalletti su Lozano: "Ha reagito da campione, gli ho spiegato il motivo del cambio col Torino"

Conferenza Luciano Spalletti pre Napoli-Legia Varsavia che parla di Lozano. Domani si scende in campo con Napoli-Legia Varsavia per la terza giornata d'Europa League 2021.

Napoli Legia Varsavia, Spalletti su Lozano

"In quel momento ci serviva un cambio per chiudere la partita in maniera diversa. E' stato tutto molto esagerato. Ho tolto Lozano a 1 minuto dalla fine dopo aver giocato una grande mezz'ora. Era dispiaciuto nello spogliatoio e lo capisco, poi però basta vedere come ha reagito in questi giorni venendo ad allenarsi. Abbiamo cinque sostituzioni durante ogni partita e diventa una partita nella partita, posso anche sostituire uno che avevo appena messo in campo. Ovviamente vado a spiegargli il motivo, in quel momento c'era bisogno di fisicità per gli ultimi istanti. Mi sta facendo vedere che campione è con la sua reazione".

Spalletti Napoli Legia Varsavia

Calendario Napoli Europa League