Spalletti su Demme: "Speriamo il dolore sia dovuto all'ematoma, aspettiamo approfondimenti"

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - conferenza stampa di Luciano Spalletti che chiude il ritiro della squadra azzurra in Trentino. Ecco un estratto dalla conferenza integrale di Spalletti:

"L'unica nota negativa è Diego Demme, perché questo ci dà un po' fastidio, ci rompe le scatole che abbia ricevuto questa botta. Bisogna essere cauti, aspettare degli approfondimenti, bisogna guardare per bene. Ha male, ma noi nutriamo fiducia perché siamo sempre molto fiduciosi che sia una botta dove lui ora sente dolore e che gli va a opprimere un po' anche altre cose, per l'ematoma che ha, senza che per forza ci sia qualcosa di importante".