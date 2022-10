Spalletti rivela: "Ad inizi anno ad Osimhen ho fatto una richiesta"

Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Ajax di Champions League ha risposto ad alcune domande su Osimhen

"Osimhen si è risintonizzato sul giocare 20-30-50-70 minuti? Quando l'ho tolto dal campo non ho mai visto cattive reazioni, quando l'ho messo dalla panchina lo scorso anno è sempre stato positivo ed attaccato allo scorrimento dei risultati della sua squadra. Ad Osimhen ho detto all'inizio dell'anno che deve diventare un leader, per come si sta allenando e confrontando con i nuovi compagni, è dentro il ruolo ed il personaggio. Siamo fortunati perchè in attacco abbiamo tre ragazzi con caratteristiche differenti ed abbiamo la possibilità di andare a metterci la totalità delle qualità che ci vogliono per una prima punta"