Spalletti: "Oggi al di sotto delle nostre potenzialità, ma la vittoria è meritata. Potevamo chiuderla. Sullo schema su punizione del 2-1..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con Mourinho ci siamo spesso mandati anche gli auguri di Natale, c'è una grande stima personale. Non è facile contro squadre che giocano così. Per coprire tutto il campo serve impatto fisico e questo non ci viene naturale, dobbiamo imporci dei comportamenti. Poi davanti abbiamo calciatori veloci nell'uno contro uno, che se gli diamo palle dietro la linea della difesa diventano difficili da prendere. Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite. Non basta più neanche il 2-0 per stare sereni perché dopo tante sostituzioni cambia tutto. Se hai dei cambi validi ti permette di cambiare la partita.

Abbiamo fatto al di sotto delle nostre possibilità, non abbiamo mai dato a Mertens e Petagna palle giocabili. L'abbiamo gestita bene nella ripresa, Anguissa è uscito fuori perché si è trovato meglio nel centrocampo a tre. Poi in difesa abbiamo due o tre colonne di cui ci si può fidare. Abbiamo sofferto la palla lunga su Vlahovic, non riuscivamo a schiacciarci con i centrocampisti sulla difesa. Rrahmani e Koulibaly se la sono sbrigata spesso da soli. La Fiorentina fa molto uno contro uno, soprattutto dopo l'inserimento di Sottil che è un signor giocatore. Siamo sempre stati squadra, nel salire e nel prendere campo e nell'andare a schiacciare sulla linea difensiva. Abbiamo sofferto qualche volta, ma due o tre volte potevamo andare anche sul 3-1.

Dobbiamo migliorare perché dovremo imparare a vincere anche delle partite realmente sofferte. Questa è una vittoria meritata, altre dovranno essere più strappate. Alcuni calciatori non sono ancora in condizione, come Mertens e Demme. Abbiamo bisogno di un ricambio in mediana, soprattutto con Lobotka fuori. Giocando ogni tre giorni, basta non coprire uno sviluppo e si creano problemi alla difesa. Ora è molto meglio dell'inizio. Schema su punizione? L'ha fatta il Dortmund una cosa del genere e ce l'ha mostrata il nostro analista, è facile da proporre. Poteva calciare anche un mancina. Ogni membro dello staff lavora su un aspetto, poi se ne parla insieme. Questa soluzione ce l'ha portata Baldini".