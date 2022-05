Spalletti, il vice Domenichini: "Rendimento deludente in casa? Empoli e Spezia circostanze sfortunate"

Conferenza stampa di gruppo a Castel Volturno, perchè non c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti a presentare il match contro il Torino, bensì tutto il suo staff.

Parla il vice Domenichini:

“ Complimenti alla squadra per la qualificazione in Champions League”

Domanda a Domenichini sul rendimento deludente in casa:

"Partite in casa? Ci sono gli avversari e poi vanno considerate partite come quelle contro Empoli e Spezia con tante circostanze sfortunate"

Domanda a Domenichini sulla zona Champions:

"Di scontato non c'è niente, il nostro obiettivo è sempre stata la qualificazione Champions. Ci siamo riusciti nonostante i tanti problemi, il dispiacere ci può stare perchè avevamo un sogno da poter trovare e non ci siamo riusciti però non dobbiamo essere scontenti ma felici. la squadra ha sviluppato un buon calcio arrivando all'obiettivo in modo bello dando uno spettacolo importante"