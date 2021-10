Spalletti: "Giocherà Meret perchè lo merita! Ospina? Faccio valutazioni in quello che vedo in campo"

Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino:

Giocherà Ospina o Meret? Sì, certo che l'ho deciso. Non lo dico? Ma anche no! (ride, ndr). Il problema che gioca Meret perché Ospina arriva in ritardo, vi sembra di fare un complimento a Meret? Allora il discorso è differente: appurato che non è gratificante per lui, avrà più spazio perché lui se lo merita. Non perché si va a forzare la questione di un problema che non c'è. E facendo le cose regolari, che poi si mette in condizioni tutti di esprimersi al meglio. Perché quando l'altra volta Ospina è arrivato all'ultimo momento? E' entrato subito in campo, non sapeva bene dov'era per fusi orari e giornate in aeroporto e aereo. E ha fatto il suo. Non vedo il problema questa volta. Faccio valutazioni in base a quel che succede in campo, non sono tormentoni! Nè problemi per la nostra squadra, avere ruoli doppi che possono competere nel reparto offensivo più che in quello difensivo è un grande vantaggio. E' una cosa che magari l'avessimo come l'abbiamo lì. Come l'abbondanza che abbiamo in attacco.